CNAIR: Nu sunt drumuri închise din cauza ninsorilor

”Facem apel la conducătorii auto să circule prudent"

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunţat, luni dimineaţă, că nu sunt înregistrate drumuri închise din cauza ninsorilor.

”Având în vedere condiţiile meteorologice din ultima perioadă, recomandăm conducătorilor auto care tranzitează zonele afectate de ninsori să circule cu atenţie şi să permită accesul utilajelor de deszăpezire, acolo unde este necesar”, precizează CNAIR într-un comunicat.

Drumarii intervin permanent pe reţeaua rutieră, dar sunt zone unde ninge abundent, iar zăpada se depune imediat după trecerea utilajelor.

Pe perioada ninsorilor, nu este posibilă menţinerea drumurilor „la negru" oricât de multe utilaje ar acţiona.

În ultimele 12 ore, CNAIR, prin regioanlele din subordine, a acţionat cu 1073 autoutilaje şi a împăştiat 5330 tone material antiderapant şi 11,3 tone clorură de calciu.

”Facem apel la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la condiţiile din trafic, să plece la drum doar dacă au autovehiculele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă şi să se informeze în prealabil cu privire la condiţiile de trafic din zonele tranzitate. În această perioadă se circulă în condiţii de iarnă, ceea ce presupune adaptarea vitezei la situaţia drumurilor tranzitate, folosirea frânei de motor pentru reducerea eficientă a vitezei şi evitarea manevrelor bruşte la schimbarea direcţiei de deplasare”, transmite CNAIR.

Compania subliniază că toate direcţiile regionale ale CNAIR sunt mobilizate şi intervin acolo unde este cazul pentru ca partea catosabilă să fie practicabilă pentru traficul rutier.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360, precum şi online.