Comănești: Două bătrâne păcălite, autorii prinși în mai puțin de două ore

Polițiștii din Comănești au intervenit rapid după ce două femei în vârstă au fost înșelate printr-o metodă aparent banală de vânzare a produselor alimentare. Oamenii legii atrag atenția populației, în special a persoanelor vârstnice, asupra riscurilor de a permite accesul în locuință unor persoane necunoscute sau de a achiziționa produse de la acestea. Pe 10 februarie, o femeie de 83 de ani a sesizat poliția că a fost păgubită după ce a cumpărat pește și carne de pui de la o persoană necunoscută. Suspecta s-a prezentat la locuința victimei pretinzând că este vecină și i-a solicitat suma de 850 de lei. După plecarea acesteia, bătrâna a constatat că produsele primite nu corespundeau cu ceea ce fusese prezentat, atât ca specii de pește, cât și ca cantitate. În urma investigațiilor, polițiștii au identificat un autoturism în care se aflau doi bărbați, de 47 și 45 de ani, ambii din județul Galați. În portbagaj au fost descoperite aproximativ 70 de kilograme de pește din diverse specii și 20 de kilograme de carne de pui. În apropiere, a fost depistată o femeie de 47 de ani, tot din Galați, care transporta 18 kilograme de pește și 7 kilograme de pui. Toți trei suspecți au fost conduși la sediul Poliției Comănești, iar cantitatea totală de 90 de kilograme de pește și 45 de kilograme de carne de pui a fost predată Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău. Ancheta a arătat că aceeași femeie a păgubit anterior o altă localnică, de 71 de ani, prin aceeași metodă, cauzând un prejudiciu estimat la 1.300 de lei. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.