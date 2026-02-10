Comănești: Lucrările la rețeaua de gaze naturale au depășit 88% din proiect

Lucrările din cadrul proiectului „Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale” din orașul Comănești, județul Bacău, au ajuns la un stadiu de realizare de 88,73%, potrivit datelor transmise de administrația locală. Până în prezent au fost executați 36,82 kilometri de rețea de distribuție și 1.524 de branșamente gratuite pentru locuințe, reprezentând peste 71% din totalul estimat. Intervențiile s-au desfășurat pe numeroase artere din oraș, iar lucrările vor continua în perioada următoare, obiectivul fiind extinderea accesului la gaze naturale pentru un număr cât mai mare de gospodării. Autoritățile locale precizează că, deși proiectul a generat disconfort temporar în trafic și la nivelul carosabilului, toate străzile afectate vor fi reabilitate după finalizarea lucrărilor. Totodată, Primăria Comănești a anunțat semnarea contractului pentru reabilitarea stației de epurare și realizarea sistemului de canalizare în cartierele Șupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă și Sublăloaia, precum și obținerea finanțării pentru asfaltarea străzilor afectate de aceste intervenții.