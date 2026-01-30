Comănești: Tânără de 20 de ani atacată într-un autoturism, suspect reținut de poliție
Urmărire ca-n filme în Dolj! „Secretul” tânărului care a fugit de poliție și a sărit din mașină în mers: ce au descoperit agenții
O tânără de 20 de ani a fost victima unei tentative de agresiune sexuală, după ce a acceptat să fie transportată cu un autoturism de către un bărbat necunoscut, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău. Incidentul a avut loc în data de 27 ianuarie, pe o stradă din orașul Comănești, când o tânără de 20 de ani a reclamat că a fost atacată de un bărbat necunoscut, după ce a acceptat să fie transportată cu autoturismul acestuia bărbatul, în vârstă de 41 de ani, din Dărmănești, ar fi devenit violent și ar fi încercat să întrețină relații intime cu tânăra împotriva voinței acesteia, înainte de a o împinge afară din autoturism. Tânăra a reușit să solicite ajutor și a fost observată de trecători, care au apelat numărul unic de urgență 112. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma cercetărilor operative, polițiștii din Comănești au identificat și reținut bărbatul în aproximativ două ore. Acesta se află în prezent în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea măsurilor legale. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și dispunerea măsurilor preventive corespunzătoare.
Citește și:
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 17:05 - Ana Maria Păcuraru: „Evacuarea personalului ambasadei SUA din Israel”
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News