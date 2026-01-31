Cozi la telecabinele din Bucegi: administratorii recomandă prudență schiorilor începători
Sâmbătă după-amiază, zeci de turiști au așteptat la rând pentru a urca cu telecabinele și gondolele care deservesc domeniul schiabil din stațiunea Sinaia, situată la 2.000 de metri altitudine, în Masivul Bucegi.
Deși pârtiile sunt funcționale și amenajate, administratorii domeniului atrag atenția că condițiile nu sunt potrivite pentru schiorii aflați la început de drum, din cauza vizibilității reduse.
Printre pârtiile deschise se numără Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Vâlcel și Variantă, toate pregătite pentru iubitorii sporturilor de iarnă.
Sute de persoane s-au bucurat de zăpadă și au urcat în Valea Soarelui, însă administratorii recomandă ca începătorii și copiii să evite pârtiile în aceste condiții. „Vizibilitatea este foarte redusă pe tot muntele. Nu este o zi potrivită pentru copii și schiori fără experiență”, au transmis reprezentanții stațiunii.
Telecabina și gondola funcționează până la ora 17:00, oferind acces turiștilor dornici să profite de zăpadă.
