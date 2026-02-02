Craniu uman și fragmente osoase descoperite pe un teren extravilan din Gura Văii. Dosar penal deschis
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești au fost sesizați, la data de 1 februarie, cu privire la descoperirea unor fragmente osoase pe un teren extravilan din comuna Gura Văii, județul Bacău. O echipă operativă s-a deplasat la fața locului, unde a constatat existența unui craniu de proveniență umană, a mai multor fragmente osoase, precum și părți din articole vestimentare aflate în zona respectivă. Descoperirea a determinat declanșarea procedurilor legale specifice unor astfel de cazuri. Toate fragmentele osoase și resturile vestimentare identificate au fost ridicate și urmează să fie supuse examinării de specialitate, în vederea stabilirii identității persoanei și a împrejurărilor care au condus la deces. În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind în desfășurare. Autoritățile nu exclud nicio ipoteză, urmând ca rezultatele expertizelor să ofere date suplimentare care să clarifice circumstanțele descoperirii.
