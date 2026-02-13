Cristian Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus: „Meciul se va decide la detalii, trebuie să fim concentrați”

Cristian Chivu, înaintea derby-ului cu Juventus

Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, a prefațat confruntarea cu Juventus, programată sâmbătă pe San Siro, anunțând că doi jucători importanți revin în lot și vor fi disponibili pentru acest duel.

Barella și Çalhanoğlu, apți pentru meci

Chivu a confirmat că Nicolò Barella și Hakan Çalhanoğlu au depășit problemele medicale și pot evolua împotriva torinezilor. „Se pregătesc normal de la începutul săptămânii și nu au acuzat dureri. Sunt disponibili și pregătiți pentru acest meci important”, a precizat tehnicianul român.

Avertisment înaintea confruntării cu Juventus

Antrenorul nerazzurrilor a vorbit și despre dificultatea partidei, subliniind stilul imprevizibil al adversarului.

„Juventus este o echipă care știe să joace în mai multe moduri: pe verticală, în tranziție, dar și în posesie. Pot crea probleme oricui. Trebuie să fim atenți și bine organizați, pentru că ritmul jocului se va schimba constant”, a declarat Chivu.

Acesta a adăugat că echipa sa trebuie să păstreze același nivel de intensitate și determinare arătat în ultimele luni.

Relația cu Luciano Spalletti

Chivu a vorbit și despre relația sa cu fostul său antrenor, Luciano Spalletti, cu care a colaborat în perioada petrecută la Roma. „A evoluat foarte mult ca antrenor. Avea deja calități importante, dar și-a perfecționat stilul. Echipele lui au identitate și idei clare. Este un profesionist care poate fi un exemplu pentru mulți”, a spus tehnicianul lui Inter.

Obiectiv: continuitate și echilibru

În încheiere, Cristian Chivu a subliniat că duelul cu Juventus reprezintă un test major pentru formația sa, dar și o oportunitate de a confirma forma bună. „Trebuie să fim pregătiți din primul până în ultimul minut. Dacă rămânem concentrați și disciplinați, avem șanse mari să obținem un rezultat bun”, a concluzionat antrenorul.