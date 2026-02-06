Actualitate· 1 min citire
Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV
6 feb. 2026, 16:03
Actualizat: 6 feb. 2026, 16:03
Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.
Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.
În emisiune, Rizea a făcut referire la cazul lui Oleg Pruteanu, persoană prezentată în cadrul programului drept o figură cunoscută în spațiul public din Republica Moldova.
Toate aceste informații au fost prezentate și discutate exclusiv în cadrul emisiunii difuzate pe Rizea TV. Conform realizatorului, detaliile complete, documentarea și contextul acestor afirmații se regăsesc integral pe Rizea TV.
Citește și:
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 17:05 - Ana Maria Păcuraru: „Evacuarea personalului ambasadei SUA din Israel”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News