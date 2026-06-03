Cutremur cu magnitudinea 3,1 în județul Buzău, miercuri dimineața

Un nou cutremur s-a produs în România miercuri dimineața, în zona seismică Vrancea. Seismul, de intensitate slabă, a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter și a fost înregistrat în județul Buzău la ora 3:27, conform datelor oficiale transmise de Institutul de Fizică a Pământului.

Mişcarea tectonică s-a înregistrat la o adâncime de 124,7 kilometri, fiind localizată în proximitatea mai multor centre urbane majore din regiune. Mai exact, epicentrul a fost reperat la 50 de kilometri sud de Buzău, 59 de kilometri sud de Focșani și 65 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe. De asemenea, seismul s-a produs la o distanță de 68 de kilometri est de Brașov și la 72 de kilometri nord-est de Ploiești.

Luna iunie a debutat cu o activitate seismică vizibilă în țară, fiind deja contabilizate trei cutremure în primele zile. Aceste mișcări de pământ au avut intensități reduse, înregistrând valori pe scara Richter situate între 2,2 și 3,3 grade.

Dacă privim bilanțul de la începutul anului și până în prezent, cel mai puternic eveniment seismic rămâne cel din data de 26 februarie. La acea dată, pământul s-a zguduit în județul Vrancea cu o magnitudine de 4,5 grade, reprezentând cel mai semnificativ prag alertat de specialiști în acest an.