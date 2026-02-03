Doar 80 de lei pentru copiii cu handicap mediu. Ministrul Muncii lansează acuzații dure

„Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. Suma trebuie să crească!”

Ministrul Muncii, Florin Manole, critică discursurile care pun beneficiile sociale în opoziție cu munca și consideră că astfel de afirmații pornesc din erori de logică.

Manole atrage atenția prin intermediul unei postări pe Facebook că, de-a lungul timpului, în spațiul public au circulat numeroase mituri și stigmatizări legate de persoanele cu dizabilități. În opinia sa, generalizările construite pe exemple izolate alimentează percepții false și duc la concluzii nedrepte despre cei care beneficiază de sprijin social.

Ce pensie are un copil cu handicap în România

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul -X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social- comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că cine nu muncește, nu merită să trăiască”, a scris Florin Manole.

Pentru a combate aceste narative, ministrul spune că va folosi date concrete. Primul exemplu prezentat se referă la indemnizațiile pentru copiii cu handicap: 80 de lei pentru handicap mediu, 232 de lei pentru handicap accentuat și 463 de lei pentru handicap grav. Manole consideră că aceste sume sunt insuficiente și că ar trebui majorate.

Manole a spus clar: suma trebuie să crească!

„Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint. Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap – 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 – handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a fost exemplul oferit de Manole.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a prezentat Guvernului un „Pachet de Solidaritate” destinat mai multor categorii vulnerabile: mame aflate în concediu maternal, veterani, pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilități și familii cu resurse reduse. Social-democrații condiționează rămânerea la guvernare de adoptarea acestui pachet.