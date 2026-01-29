Actualitate· 1 min citire
Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi
29 ian. 2026, 13:30
Actualizat: 29 ian. 2026, 13:30
Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
Ei urmează să fie transportaţi în ţara de origine cu un avion militar
Doi dintre cei trei cetăţeni greci răniţi în accidentul rutier de lângă Lugoj au fost externaţi de la Spitalul Judeţean Timişoara şi urmează să fie transportaţi în ţara de origine cu un avion militar venit special din Grecia.
Cel de-al treilea rănit a fost supus toată noaptea trecută unei intervenţii chirurgicale şi este în stare stabilă.
Acesta urmează să se întoarcă în Grecia atunci când va putea fi transportat, în funcţie de decizia familiei.
După-amiază vor începe şi formalităţile pentru repatrierea celor șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic care au murit în accident.
Cu această ocazie, la Aeroportul Timişoara va avea loc o slujbă religioasă, oficiată de Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan.
Citește și:
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News