Doi tineri răniți într-un accident rutier produs pe Bulevardul Republicii din Onești

Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane s-a produs pe Bulevardul Republicii din municipiul Onești, fiind implicate două autoturisme conduse de doi tineri. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un tânăr de 23 de ani, din comuna Gura Văii, a pătruns pe Bulevardul Republicii de pe o cale de acces către o stație de distribuție a carburanților, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani. În urma impactului, conducătorul auto de 23 de ani și un pasager de 27 de ani, aflat în autoturismul acestuia, au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub coordonarea Parchetului competent, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, în cauză fiind efectuate cercetări pentru vătămare corporală din culpă.