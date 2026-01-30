Doi tineri reținuți după ce ar fi furat carburant din stații PECO din Bacău și Vrancea

Doi tineri, ambii în vârstă de 21 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Onești după ce ar fi alimentat și plecat fără să plătească din mai multe stații de carburant din județele Bacău și Vrancea, potrivit unui comunicat al IPJ Bacău. Anchetatorii au stabilit că pe parcursul lunii ianuarie a.c., cei doi ar fi comis șase astfel de fapte în stații PECO din localitățile Sănduleni, Buhuși, Racova, Onești, Secuieni și o stație din județul Vrancea. Autoturismul folosit de tineri era echipat cu trei seturi de plăcuțe cu numere false, iar conducătorul auto avea suspendat dreptul de a conduce. Prejudiciul estimat se ridică la peste 4.000 de lei. La data de 29 ianuarie, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare, ridicând telefoane mobile și plăcuțe de înmatriculare pentru continuarea cercetărilor. În baza probatoriului administrat, cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești. Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.