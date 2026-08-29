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Fragment de dronă, descoperit pe o plajă din Eforie Nord. Polițiștii l-au ridicat
Fragment dronă
Publicat29 aug. 2026, 11:30
Actualizat29 aug. 2026, 11:34
SursăRealitatea.Net
Un fragment ce provine de la o dronă, fără conținut exploziv, a fost descoperit sâmbătă pe plaja Vraja Mării din stațiunea Eforie Nord.
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