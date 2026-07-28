IGPR: Două persoane urmărite de autorităţile germane pentru tentative de înşelăciune, depistate în Voluntari

Publicat 28 iul. 2026, 13:22 Sursă realitatea.net

Un bărbat şi o femeie au fost depistaţi în oraşul Voluntari şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Poliţiei Capitalei, în urma unui mandat european de arestare emis de către autorităţile judiciare germane, pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă.

Distribuie articolul