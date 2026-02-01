Incendiu la o locuință din Gârleni, județul Bacău – Intervenție în desfășurare
WhatsApp Image 2026-02-01 at 14.40.27
Un incendiu a izbucnit la o locuință din comuna Gârleni, sat Gârleni, județul Bacău. Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși, cu autospeciala din dotare. Potrivit primelor informații, incendiul a fost localizat la acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Echipajele lucrează pentru lichidarea focului și pentru limitarea răspândirii acestuia către construcțiile din apropiere. Până în prezent, nu au fost raportate victime. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției. Autoritățile recomandă evitarea zonei și respectarea indicațiilor pompierilor. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi comunicate oficial.
Citește și:
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News