Incendiu la o locuință din Gârleni, județul Bacău – Intervenție în desfășurare

Un incendiu a izbucnit la o locuință din comuna Gârleni, sat Gârleni, județul Bacău. Pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși, cu autospeciala din dotare. Potrivit primelor informații, incendiul a fost localizat la acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Echipajele lucrează pentru lichidarea focului și pentru limitarea răspândirii acestuia către construcțiile din apropiere. Până în prezent, nu au fost raportate victime. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției. Autoritățile recomandă evitarea zonei și respectarea indicațiilor pompierilor. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce acestea vor fi comunicate oficial.