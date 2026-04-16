Incendiu la o locuință din Onești, soldat cu un deces și o persoană transportată la spital

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 16 aprilie, în jurul orei 02:00–03:00, la o locuință situată pe strada Siliștei, din municipiul Onești. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, la locul intervenției au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter și mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, existând suspiciunea prezenței unor persoane în interior. În urma operațiunilor de intervenție, în locuință a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 66 de ani, decedată, cu arsuri incompatibile cu viața. De asemenea, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești. Incendiul a fost localizat și lichidat de către pompieri, care au acționat ulterior pentru înlăturarea efectelor negative și prevenirea reaprinderii. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea focului deschis în spații închise.