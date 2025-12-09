INS: 89,1% dintre gospodăriile din România au acces la internet

Cele mai multe gospodării cu acces la internet includ trei sau mai multe persoane

Ponderea gospodăriilor din România cu acces la internet a ajuns, în acest an, la 89,1%, în creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de situaţia din anul precedent, potrivit datelor publicate, marţi, 9 decembrie, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit statisticii oficiale, în anul 2025, în mediul urban, 92,6% dintre gospodării sunt conectate la internet, cu 7,8 puncte procentuale mai mult față de ponderea de 84,8% a gospodăriilor din mediul rural.

În profil teritorial, conectarea la internet a fost mai răspândită în cadrul gospodăriilor din regiunea Bucureşti-Ilfov (92,8% gospodării au acces la Internet de acasă), urmată de regiunile Centru (91,1%) şi Vest (90,2%).

Pe de altă parte, cele mai mici ponderi ale gospodăriilor conectate la internet sunt înregistrate în regiunile Sud-Est (85,7%), Sud-Muntenia (87,2%) şi Sud-Vest Oltenia (87,8%).

De asemenea, datele INS arată că cea mai mare pondere a gospodăriilor cu acces la internet se întâlneşte în rândul gospodăriilor cu trei sau mai multe persoane (99,1%).

Spre deosebire de anul 2024, cea mai mare creştere s-a înregistrat în rândul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană (+1,8%), iar cea mai mică majorare la gospodăriile formate din două persoane (+0,2 puncte procentuale).

Datele INS relevă faptul că, din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 ani, ponderea persoanelor care folosesc sau au folosit vreodată internetul a fost de 95,1%, în creştere cu 0,4 puncte procentuale, de la un an la altul, din care 98% au utilizat internetul în ultimele trei luni.

Raportat la frecvenţa utilizării internetului, dintre persoanele între 16 şi 74 ani care au navigat online în ultimele trei luni, 77% au făcut asta de mai multe ori pe zi, iar 17,6% o dată pe zi sau aproape în fiecare zi.

Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mare pondere a persoanelor din aceeaşi categorie de vârstă care utilizează sau au utilizat vreodată internetul a fost de 98,2% în regiunea Bucureşti-Ilfov, urmată de regiunile Centru - cu 96,8% şi Vest (96,5%). La polul opus se află regiunea Sud-Est, cu 92,9%.

Statistica arată că ponderile persoanelor care utilizează internetul descresc odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, în anul 2025, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat vreodată internetul din grupa de vârstă 16-34 ani a fost de 99%, în timp ce pentru grupa de vârstă cuprinsă între 55 şi 74 ani a atins valoarea de 88,7%.

La nivelul anului 2024, dintre cele 27 de state-membre ale Uniunii Europene (UE), în 16 ţări ponderea persoanelor în vârstă de 16-74 ani care au utilizat internetul în ultimele 12 luni a depăşit media europeană, cea mai mare pondere înregistrându-se în Danemarca (100%).

Celelalte 11 ţări au raportat ponderi inferioare mediei UE, situată la 93,7%, Malta aflându-se imediat sub aceasta (93,5%), distribuţia încheindu-se cu Croaţia, care ocupă ultima poziţie cu 84,6%.

Tot în anul precedent, în România a fost înregistrată o creştere a utilizării internetului, în ultimele 12 luni, în rândul persoanelor din categoria de vârstă 16-74 ani, cu 2,4 puncte procentuale.