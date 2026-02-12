Înscrierea la grupa pregătitoare în 2026

Ce vârstă trebuie să aibă copiii și care sunt excepțiile

Înscrierea copiilor la grupa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027 se face după reguli clare privind vârsta și condițiile de admitere. Părinții trebuie să știe exact când este obligatorie înscrierea și în ce situații pot solicita începerea școlii pentru copiii care nu au împlinit încă 6 ani până la termenul-limită.

Grupa pregătitoare face parte din învățământul primar și are rolul de a asigura tranziția de la grădiniță la școală, prin activități adaptate vârstei, bazate pe joc și dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive.

Cine trebuie înscris obligatoriu

Conform regulilor aplicate în ultimii ani de Ministerul Educației, copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 trebuie înscriși obligatoriu în clasa pregătitoare.

Astfel, copiii născuți între 1 septembrie 2019 și 31 august 2020, care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026, trebuie înscriși în învățământul primar. Învățământul primar este obligatoriu, iar nerespectarea acestei prevederi poate atrage sancțiuni.

Cum se face înscrierea

Înscrierea în 2026 va avea loc în două etape, conform proiectului de calendar supus consultării publice. Părinții trebuie să completeze o cerere-tip de înscriere, online sau direct la unitatea de învățământ dorită, și să depună documentele necesare:

certificatul de naștere al copilului (copie și original);

cartea de identitate a părintelui sau a tutorelui legal;

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (dacă este cazul);

alte documente solicitate de școală.

Copiii sunt arondați, de regulă, la școala de circumscripție, în funcție de domiciliu. Părinții pot opta pentru o altă unitate de învățământ, în limita locurilor disponibile.

Calendarul înscrierii – proiect 2026–2027

12 martie 2026 – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare.

31 martie – 6 mai 2026

Completarea și depunerea cererilor-tip;

Validarea fișelor de înscriere.

Prima etapă

6 – 11 mai 2026 – Procesarea cererilor și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 – 20 mai 2026 – Analizarea cererilor pentru înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție, pe locurile rămase libere.

21 mai 2026 – Afișarea copiilor înmatriculați și a locurilor rămase libere.

A doua etapă

22 mai 2026 – Publicarea procedurii pentru ocuparea locurilor disponibile.

25 – 29 mai 2026 – Depunerea cererilor pentru copiii care nu au fost repartizați în prima etapă.

2 – 8 iunie 2026 – Validarea cererilor.

9 – 15 iunie 2026 – Repartizarea pe locurile disponibile.

16 iunie 2026 – Afișarea listelor finale.

1 – 4 septembrie 2026 – Inspectoratul școlar soluționează cazurile copiilor care nu au fost încă înscriși.

Ce se întâmplă cu copiii care împlinesc 6 ani după 31 august

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 pot fi înscriși la grupa pregătitoare doar în anumite condiții.

În aceste cazuri, este necesară o evaluare a dezvoltării psihosomatice, realizată de specialiști din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) sau din București. În urma evaluării, se emite o recomandare scrisă privind nivelul de pregătire pentru școală. Pentru copiii care au frecventat grădinița, educatoarea poate oferi o recomandare privind maturitatea școlară. Pentru cei care nu au fost la grădiniță, evaluarea psihosomatică este esențială.

Un copil pregătit pentru grupa pregătitoare trebuie să poată respecta reguli simple, să interacționeze cu alți copii, să se concentreze pentru perioade scurte și să manifeste autonomie în activitățile de bază. Dacă evaluarea arată că nu este pregătit, copilul poate rămâne încă un an la grădiniță, în grupa mare.