Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid

Părinții care folosesc opțiunile de control parental oferite de Instagram vor primi, în curând, notificări atunci când copiii lor caută în mod repetat conținut legat de sinucidere sau automutilare, potrivit BBC.

Este pentru prima dată când compania-mamă, Meta, introduce un sistem de avertizare directă pentru părinți, în loc să se limiteze doar la blocarea rezultatelor și redirecționarea utilizatorilor către resurse de sprijin.

Noua funcție va fi disponibilă inițial pentru familiile înscrise în programul „Teen Accounts” din Marea Britanie, Statele Unite, Australia și Canada, urmând ca măsura să fie extinsă treptat și în alte țări.

Prin acest sistem, părinții și adolescenții vor fi informați atunci când sunt detectate căutări repetate asociate cu materiale sensibile, considerate potențial periculoase pentru sănătatea mintală.

Totuși, inițiativa a fost criticată de organizația Molly Rose Foundation, care avertizează că noile reguli ar putea avea efecte nedorite.

Directorul executiv al fundației, Andy Burrows, susține că măsura riscă să creeze presiune suplimentară asupra tinerilor vulnerabili.

„Acest anunț este stângaci și implică numeroase riscuri. Ne temem că expunerea forțată a unor situații sensibile ar putea face mai mult rău decât bine”, a declarat acesta.