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Actualitate· 1 min citire
Iranul a atacat obiective americane din Golf: lovituri în Bahrain, Kuweit și Iordania
Imagini publicate de media de stat iraniană (Profimedia)
Publicat15 iul. 2026, 12:24
SursăRealitatea.Net
Iranul a lansat în noaptea trecută o serie de atacuri cu drone și rachete asupra mai multor baze militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania. Oficialii din Teheran au catalogat aceste lovituri drept un „răspuns direct” la operațiunile SUA din ultimele zile. Surse americane au confirmat că apărarea antiaeriană a fost activată în toate cele 3 state, iar unele instalații militare au fost avariate.
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