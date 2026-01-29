Jandarmii băcăuani desfășoară acțiuni preventive în școlile din Comănești și Moinești

Marți, 27 ianuarie 2026, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a desfășurat o acțiune preventivă în orașul Comănești și în municipiul Moinești, având ca scop prevenirea absenteismului școlar și creșterea siguranței elevilor.Activitățile au fost concentrate în incinta și în apropierea Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” din Comănești, Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” și Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Moinești. Scopul acțiunii a fost combaterea violenței și delincvenței juvenile, reducerea absenteismului și prevenirea consumului de alcool, tutun și substanțe psihoactive în rândul minorilor. Pe parcursul intervenției, jandarmii au purtat discuții cu elevii, oferindu-le recomandări pentru un comportament responsabil și distribuind materiale informativ‑preventive. De asemenea, au fost legitimate 30 de persoane, iar șapte unități de alimentație publică din apropierea școlilor au fost verificate pentru respectarea legislației privind vânzarea de alcool și tutun minorilor. Reprezentanții Jandarmeriei Bacău au precizat că astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul anului școlar, în întreaga unitate administrativ-teritorială, pentru prevenirea incidentelor și consolidarea parteneriatului dintre școală, familie și instituțiile de ordine publică. Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău subliniază că aceste măsuri urmăresc asigurarea unui mediu educațional sigur și sănătos, în care elevii să poată desfășura activitățile școlare fără riscuri.