Marius Baciu, noul antrenor al FCSB: „Sunt supărat pe Mirel Rădoi”
Marius Baciu
Marius Baciu a fost prezentat oficial ca noul antrenor al formației FCSB, revenind în antrenorat după o pauză de aproximativ trei ani.
Tehnicianul a susținut miercuri prima conferință de presă în noua sa funcție și a condus ulterior și primul antrenament al echipei. În cadrul întâlnirii cu presa, Baciu a vorbit despre relația cu conducerea clubului și despre modul în care se va implica în deciziile sportive, inclusiv în colaborarea cu stafful tehnic.
Acesta a făcut referiri și la Mirel Rădoi, declarând că este nemulțumit de faptul că nu a primit un răspuns la un mesaj transmis anterior, aspect pe care l-a interpretat drept o lipsă de comunicare între foști colegi.
Noul antrenor a precizat că se bazează pe experiența staffului existent și că analizează informațiile tehnice lăsate de predecesorii săi, inclusiv antrenamentele și metodele folosite anterior la echipă.
De asemenea, Baciu a subliniat importanța primului meci din noul său mandat, o partidă considerată esențială pentru obiectivele clubului în competițiile interne și europene, afirmând că echipa trebuie să abordeze jocul cu determinare maximă.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:00 - De la „pace rapidă” la „nu e grabă”. Donald Trump își schimbă discursul despre Iran
- 19:22 - Scut total în jurul șefului Vămilor după reținerea acestuia într-un mega scandal de corupție. Cine refuză să ia măsuri
- 19:18 - Televiziunea Poporului transmite în exclusivitate, în aceste zile, din cel mai fierbinte punct al planetei. Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist român la Beijing
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News