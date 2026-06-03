Motociclist mort într-un accident pe DN 2G, lângă Trebeș

Un motociclist și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe DN 2G Bacău–Moinești, în apropierea localității Trebeș, din județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în evenimentul rutier au fost implicate o motocicletă și un autoturism. Impactul a fost unul grav, iar motociclistul a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat la fața locului.

Pentru ca polițiștii să poată face cercetări și să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul, circulația a fost oprită pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina cauzele și condițiile producerii tragediei. În același timp, șoferii au fost sfătuiți să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului și să circule cu prudență sporită în zonă, având în vedere blocajul creat de accident.