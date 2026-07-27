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Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri
Nou mesaj Ro-Alert
Publicat27 iul. 2026, 10:09
Sursărealitatea.net
Autoritățile au emis luni, 27 iulie, un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, după apariția unui posibil pericol din spațiul aerian.
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