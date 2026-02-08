Percheziții la Dărmănești. Bunuri furate recuperate, doi suspecți arestați preventiv

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au pus în executare, la data de 5 februarie, două mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Moinești, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt calificat și tentativă la furt calificat. Perchezițiile au avut loc în orașul Dărmănești, la locuințele a doi tineri, în vârstă de 25 și 32 de ani, bănuiți de comiterea faptelor. În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat și recuperat bunurile sustrase, prejudiciul fiind recuperat integral. După administrarea probatoriului, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Ulterior, aceștia au fost prezentați instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.