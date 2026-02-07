Percheziții și arestări în cazul unui furt de 195.000 de lei

Polițiștii din Onești, cu sprijinul luptătorilor de acțiuni speciale și al jandarmilor, au efectuat, pe 5 februarie, șapte percheziții în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Aceste acțiuni sunt legate de un dosar penal pentru furt calificat. Ancheta a avut ca scop identificarea persoanelor suspectate că au furat cabluri și componente electrice dintr-o firmă. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 195.000 de lei. După percheziții, polițiștii au dus la sediul poliției șase persoane cu vârste între 16 și 39 de ani pentru audieri, pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc fapta. Pe baza probelor adunate, cei șase bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și duși la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru patru dintre ei, iar pentru ceilalți doi a fost stabilit control judiciar. Polițiștii continuă investigațiile pentru a clarifica întreaga activitate infracțională a suspecților și pentru a recupera prejudiciul.