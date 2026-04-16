Planul PSD pentru debarcarea lui Bolojan. Negocieri pe ultima sută de metri, ce se pregătește
PSD lucrează la ultimele detalii ale planului prin care vrea să-l îndepărteze de la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan. Potrivit unor surse, social-democrații au de gând să ceară demisia premierului, după consultarea internă din partid, iar dacă acesta refuză, să își retragă miniștrii din Guvern, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus.
În baza unor declarații publice și a unora obținute pe surse, Realitatea Plus a realizat planul pas cu pas ce ar putea duce la debarcarea lui ilie Bolojabdin fruntea guvernuluiu.
Pasul 1
- Luni, 20 aprilie: PSD votează retragerea sprijinului politic
- Ilie Bolojan primește ultimatum 72 de ore să demisioneze
Pasul 2
- Joi, 23 aprilie: PSD își retrage miniștrii din Guvernul Bolojan
- Ilie Bolojan poate conduce Guvernul încă 45 de zile
Pasul 3
- Miercuri, 13 mai: PSD votează moțiunea de cenzură depusă de opoziție sau poate depune propria moțiune de cenzură
- Încep negocierile pentru formarea unui nou Guvern
Citește și:
- 14:30 - CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai. Răspunsul vicepremierului Oana Gheorghiu pentru Realitatea PLUS
- 12:24 - Bărbatul care a murit în incendiul devastator din Onești era părintele Clement Popa. A slujit timp de 40 de ani
- 12:17 - Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan trebuie să cadă pentru că are trei trimestre de scădere economică, nu pentru că s-a certat Grindeanu cu Bolojan!”
- 11:52 - Ninel Peia: Minciuna care a dărâmat Democrația!
