Polițistă din Oncești a acordat primul ajutor unei persoane rănite, până la sosirea ambulanței
Un agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Oncești, județul Bacău a intervenit pentru acordarea primului ajutor unei persoane rănite, găsită căzută la marginea unui drum comunal. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții instituției, polițista Stan Silvia se afla în misiune când a observat o persoană care prezenta sângerări abundente la nivelul capului. Aceasta a oprit autospeciala și a intervenit pentru acordarea primului ajutor, luând măsuri pentru limitarea hemoragiei. În același timp, polițista a solicitat sprijin medical prin apel la 112 și a rămas alături de victimă până la sosirea echipajului de ambulanță, monitorizând starea acesteia. Ulterior, persoana rănită a fost preluată de echipajul medical și transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Reprezentanții autorităților subliniază că intervenția promptă a polițistei a contribuit la stabilizarea victimei până la sosirea cadrelor medicale.
