Revoltă națională a primarilor împotriva lui Bolojan și a majorării aberante a taxelor

Primarul din Miercurea Ciuc a lansat o petiție

Tot mai mulți primari se revoltă împotriva măsurilor de austeritate cerute de Ilie Bolojan. Edilul din Miercurea Ciuc a lansat chiar o petiţie prin care i-a solicitat premierului să modifice legea, astfel încât autorităţile locale să poată reduce taxele şi impozitele locale din acest an.

Demersul vine în contextul nemulțumirilor tot mai puternice generate de majorările de taxe aplicate la nivel național. Conducerea primăriei afirmă că actualul cadru legislativ nu permite diminuarea impozitelor în timpul anului fiscal, iar Ministerul Finanțelor a transmis recent că orice reducere ar fi ilegală fără o modificare explicită a legii.

Potrivit administrației locale, petiția a fost lansată după ce mii de locuitori din Miercurea Ciuc au protestat, cerând revenirea la nivelul anterior al taxelor și reintroducerea unor facilități eliminate la începutul anului. Printre acestea se numără scutirile pentru persoanele cu handicap, pe care primăria le consideră esențiale pentru protejarea categoriilor vulnerabile.

Primarul Korodi Attila susține că autoritățile locale trebuie să aibă flexibilitatea de a ajusta fiscalitatea în funcție de realitățile economice și sociale ale comunității. „Nu putem ignora presiunea pusă pe cetățeni. Dacă legea ne-ar permite, am reduce taxele imediat”, a declarat edilul.

Petiția a fost transmisă oficial Guvernului, iar reprezentanții primăriei spun că așteaptă un răspuns rapid, având în vedere tensiunile sociale și impactul economic al majorărilor fiscale.