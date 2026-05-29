România, în fața celui mai grav incident de până acum. Dronele rusești au ajuns în 6 state NATO

Drona care a lovit blocul din Galați și a rănit două persoane este considerată de analiști cel mai grav incident produs pe teritoriul NATO, de când a început războiul din Ucraina. În ultimii ani, drone rusești sau ucrainene au ajuns în mai multe state NATO, însă puține incidente au afectat atât de direct populația civilă.

Diferența uriașă de reacție a României față de alte state NATO

Dronele rusești sau ucrainene au ajuns până acum în cel puțin șase state de pe flancul estic al NATO, printre care România, Lituania, Letonia sau Estonia.

În Letonia, căderea unor drone ucrainene peste un depozit petrolier a provocat o gravă criză politică. Ministrul Apărării s-a retras din cauza presiunii și a acuzațiilor conform cărora nu a activat sistemele anti-drone suficient de repede.

Numărul incidentelor în care au fost implicate drone a crescut semnificativ în ultimii doi ani, pe măsură ce aeronavele fără pilot au devenit una dintre principalele arme folosite pe frontul din Ucraina.

Un incident grav s-a înregistrat la sfârșitul anului trecut și în Polonia, când aproape 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării.

Unele au fost interceptate și doborâte de avioane NATO. Regimul de la Varșovia a invocat articoul 4 al Alianței Nord-Atlantice și a cerut consultări de urgență cu partenerii occidentali.

În urma incidentului, NATO a anunțat imediat că va consolida apărarea flancului estic al alianței.

Pe fondul amenințărilor tot mai mari venite din est, Ucraina discută cu România despre implementarea unui model de cooperare în domeniul apărării anti-dronă, după modelul deja semnat cu Lituania.