Salarii mai mici pentru angajații în concediu medical, de la 1 februarie
Cum se vor calcula indemnizațiile și la ce trebuie să se aștepte oamenii
De la 1 februarie, cei care intră în concediu medical vor primi un salariu mai mic în luna respectivă, pentru că prima zi nu va mai fi plătită. Și modalitatea în care se calculează indemnizația pentru concediile medicale a fost schimbată.
De la 1 februarie, plata pentru o zi de muncă va fi pierdută, indiferent de durata concediului medical. Angajatul pierde aproximativ 120 de lei, dacă ne raportăm la salariul mediu. Așadar, prima zi de concediu nu mai este plătită nici de angajator și nici din bugetul public de sănătate.
Experții în resurse umane spun că bolnavul va continua să meargă la muncă pentru că nu își permite să piardă o zi și îi va îmbolnăvi și pe ceilalți colegi.
Cum se calculează acum indemnizațiile pentru concedii medicale
În plus, se schimbă și modul de calcul al indemnizației pentru concedii medicale, după cum vedem:
55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile
65% pentru perioade între 8 și 14 zile
75% pentru cele care depășesc 15 zile
Prin urmare, prima zi este pierdută integral, iar restul zilelor sunt plătite parțial, ceea ce afectează semnificativ veniturile în cazul concediilor medicale scurte.
