Sascut, fără apă din cauza restanțelor la E.ON

Alimentarea cu apă potabilă în comuna Sascut, județul Bacău, a fost suspendată ca urmare a opririi energiei electrice furnizate stațiilor de pompare. Măsura a fost luată de E.ON România, după ce Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (SPAC) Sascut a acumulat restanțe semnificative la plata energiei.Situația datoriilor pe sate este următoarea: Sascut: 31.411,67 lei, Conțești: 7.783,31 lei, Târgușor: 3.166,07 lei, Păncești 1: 1.527,93 lei și Păncești 2: 2.827,04 lei.

Autoritățile locale subliniază că întreruperea apei afectează întreaga comunitate, nu doar persoanele cu datorii restante, și solicită cetățenilor să achite urgent sumele datorate pentru reluarea furnizării apei.