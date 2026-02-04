Sascut, fără apă din cauza restanțelor la E.ON
625957224_122095533777250689_3086322147598666306_n
Alimentarea cu apă potabilă în comuna Sascut, județul Bacău, a fost suspendată ca urmare a opririi energiei electrice furnizate stațiilor de pompare. Măsura a fost luată de E.ON România, după ce Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (SPAC) Sascut a acumulat restanțe semnificative la plata energiei.Situația datoriilor pe sate este următoarea: Sascut: 31.411,67 lei, Conțești: 7.783,31 lei, Târgușor: 3.166,07 lei, Păncești 1: 1.527,93 lei și Păncești 2: 2.827,04 lei.
Autoritățile locale subliniază că întreruperea apei afectează întreaga comunitate, nu doar persoanele cu datorii restante, și solicită cetățenilor să achite urgent sumele datorate pentru reluarea furnizării apei.
Citește și:
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News