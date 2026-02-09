Șase tineri din Bacău încep cariera de ofițer în Jandarmeria Română

Șase tineri băcăuani au început stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, urmând să-și dezvolte competențele necesare pentru a deveni ofițeri în Jandarmeria Română. Marco Lacătus, Maria‑Ionela Lupeș, Alexandru Porcariu, Mircea‑Mihai Crisiarcu, Marco‑Alexandro Damian și Ștefan Rotariu sunt studenți în anul I și II la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Arma Jandarmi, și au un obiectiv comun: să fie un sprijin real pentru comunitate.

„Întotdeauna m‑am considerat o fire hotărâtă și ambițioasă; provocările mă motivează și mă determină să mă autodepășesc”, a declarat Marco Lacătus. Maria‑Ionela Lupeș a precizat că alegerea sa a fost inspirată de exemplul tatălui: „Am crescut urmărindu‑i gesturile și dăruirea pentru comunitate; acum îmi doresc să duc mai departe acele valori.” Colegul lor, Alexandru Porcariu, a transmis un mesaj tinerilor care își doresc să urmeze aceeași carieră: „Dacă iubiți ideea de a fi un sprijin pentru cei din jur, de a proteja, luptați pentru visul vostru; ambiția și perseverența vă vor duce departe.” Stagiul de practică se desfășoară sub îndrumarea unui tutore profesional, care le transmite cunoștințele dobândite în teren și îi ajută să aplice, în misiuni reale, noțiunile învățate la cursuri. Marco‑Alexandro Damian și Ștefan Rotariu au fost descriși de colegi drept exemple de determinare și dorință de a transforma teoria în practică.Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău subliniază că comunitatea are nevoie de tineri curajoși, integri și dedicați, capabili să protejeze și să sprijine cetățenii.