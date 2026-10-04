Scandal în Bacău: un bărbat a amenințat trecătorii și a lovit ușa unei farmacii. Jandarmii au intervenit

Un bărbat care provoca scandal și amenința trecătorii pe o stradă din Bacău a fost imobilizat de jandarmi după un apel la 112.
Intervenție a jandarmilor în municipiul Bacău, după ce un bărbat ar fi provocat un scandal pe strada Nicolae Bălcescu și ar fi amenințat persoanele aflate în zonă. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112.
Scandal pe strada Nicolae Bălcescu din Bacău
Incidentul s-a produs în seara zilei de 2 octombrie, în jurul orei 19:30. Un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a fost trimis pe strada Nicolae Bălcescu, după ce autoritățile au fost sesizate cu privire la comportamentul agresiv al unui bărbat.
Potrivit jandarmilor, bărbatul provoca scandal în spațiul public și îi amenința pe oamenii care se aflau în apropiere. Situația a necesitat intervenția forțelor de ordine pentru prevenirea escaladării conflictului.
Bărbatul ar fi lovit cu pumnii în ușa unei farmacii
La sosirea echipajului de jandarmi, bărbatul manifesta în continuare un comportament agresiv. Conform informațiilor transmise de autorități, acesta lovea cu pumnii în ușa unei farmacii și îi amenința pe trecătorii din zonă.
Pentru siguranța persoanelor aflate în apropiere și pentru restabilirea ordinii publice, jandarmii au intervenit și l-au imobilizat.
A fost sancționat contravențional
În urma intervenției, conflictul a fost aplanat, iar bărbatul a fost sancționat contravențional, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Jandarmii le recomandă cetățenilor să solicite sprijinul autorităților atunci când asistă la situații care pun în pericol siguranța persoanelor sau afectează ordinea publică. În astfel de cazuri, poate fi apelat numărul unic de urgență 112.
Incidentul de pe strada Nicolae Bălcescu readuce în atenție importanța intervenției rapide a autorităților în situațiile în care un comportament agresiv poate degenera și poate pune în pericol persoanele din jur.