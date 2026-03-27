Schimbare majoră pentru șoferi începând de astăzi

Nu îți mai recuperezi permisul dacă nu ai plătit toate amenzile

Începând de astăzi, intră în vigoare noi reguli privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Cea mai importantă schimbare îi vizează pe șoferii care vor să își recupereze mai repede permisul. De acum, aceștia trebuie să dovedească faptul că au achitat toate amenzile de circulație, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului.

Autoritățile spun că măsura vine în contextul în care există un număr mare de amenzi neplătite și urmărește să îi determine pe șoferi să își achite toate obligațiile.

„Șoferii ar trebui să știe că de astăzi, în momentul în care solicită reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, aceștia trebuie să facă dovada achitării tuturor amenzilor aplicate la regimul circulației. Dacă înainte trebuia să achităm amenda doar pentru sancțiunea aplicată care ne suspenda și dreptul de a conduce, acum trebuie să achităm contravaloarea amenzilor aplicate pentru toate regulile”, spune Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Dovada plății tuturor amenzilor devine obligatorie

Concret, șoferii trebuie să prezinte un certificat de atestare fiscală care să arate că nu mai au datorii din amenzi rutiere, inclusiv cele primite înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli. Potrivit Poliției Române, schimbarea are și un rol preventiv, nu doar unul de sancționare.

„Ne dorim să determinăm conducătorii auto ca pe viitor să nu săvârșească și alte abateri rutiere, adică să nu meargă cu gândul că săvârșesc doar o anumită sancțiune contravențională care le atrage și suspendarea dreptului de a conduce, o achită pe aceea, după care solicită dreptul de a conduce”, a explicat Ghebaur.