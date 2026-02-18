Se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale din zona Moldovei. anunță DRDP

În cursul nopții de marți spre miercuri, pe drumurile naționale din regiunea Moldovei au acționat 221 de autoutilaje

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au anunțat, miercuri dimineața, că se circulă în condiții de iarnă și fără restricții pe toate drumurile naționale din zona Moldovei.

"În prezent, pe raza DRDP Iași sunt în acțiune 201 autoutilaje, iar circulația în regiune se desfășoară în condiții de iarnă, cu zăpadă pe carosabil în mai multe județe, pe fondul ninsorilor abundente\", precizează DRDP Iași.

În cursul nopții de marți spre miercuri, pe drumurile naționale din regiunea Moldovei au acționat 221 de autoutilaje și au fost răspândite 1.849 tone de material antiderapant.



Județele din Moldova se află sub atenționări de cod galben sau portocaliu de ninsori abundente și viscol.