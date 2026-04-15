Șeful ITM, care venea cu Lamborghini la muncă, a fost demis. Cum justifică acesta prezența sa la volanul bolidului

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, l-a demis miercuri pe șeful ITM București, Costel Grojdea, în urma scandalului provocat de apariția acestuia la birou la volanul unui Lamborghini. Decizia de încetare a detașării vine la scurt timp după ce imaginile cu bolidul de lux al funcționarului public au devenit virale, provocând o reacție fermă la nivelul conducerii ministerului.

„Revizia la București” – Explicația lui Grojdea pentru bolidul de lux

Într-o intervenție telefonică la un post TV, Costel Grojdea a încercat să justifice prezența sa la volanul unui Lamborghini chiar în fața sediului instituției pe care o conducea. Acesta a susținut că autoturismul aparține, de fapt, unui prieten din Iași, care l-ar fi rugat să se ocupe de efectuarea reviziei tehnice în Capitală. Deși a încercat să minimizeze incidentul, contextul proprietății mașinii ridică semne de întrebare, aceasta figurând în actele unei firme ieșene, SC Nemo Wash SRL, controlată de Ovidiu Constantin Stan, proprietarul unui cunoscut restaurant de lux, potrivit Mediaflux.

Conexiuni controversate între funcția publică și mediul privat

Dincolo de explicația oficială, detalii financiare arată că leasingul pentru bolidul de lux ar fi achitat de o companie care a făcut obiectul mai multor controale desfășurate de ITM Iași în perioada în care Grojdea se afla la conducerea acestei instituții. Interesant este faptul că, în urma verificărilor repetate, inspectorii nu au raportat nicio neregulă la firma respectivă. Această suprapunere de interese adaugă o nouă dimensiune scandalului, sugerând posibile legături între favoruri private și exercitarea atribuțiilor de control.

Ascensiunea și căderea fulgerătoare de la șefia ITM București