Șofer prins băut la volan, cercetat pentru dare de mită
Un bărbat din Bacău este cercetat penal după ce ar fi încercat să mituiască polițiștii rutieri care l-au oprit în trafic.
Incidentul a avut loc în timpul unui control de rutină, când agenții au constatat că șoferul consumase alcool înainte de a urca la volan. Testarea cu aparatul etilotest a confirmat suspiciunile oamenilor legii, iar conducătorul auto a fost informat că va rămâne fără permis.
În acel moment, bărbatul ar fi încercat să ofere bani polițiștilor pentru a evita sancțiunile legale.
Potrivit dialogului surprins de agenți, întrebat dacă băuse, acesta ar fi recunoscut că a consumat „două beri” și a mâncat. După ce polițiștii au observat banii, șoferul ar fi spus că vrea „să își vadă de treaba lui”.
Agenții au sesizat procurorii anticorupție, iar bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.
