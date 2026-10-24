Șpagă pentru permis în Neamț. Fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări, acuzat de luare de mită și trafic de influență

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 07:57

Procurorii DNA Bacău au pus în mișcare acțiunea penală împotriva comisarului-șef Lucian-Nicolae Gabur, recent pensionat. Acesta a condus Serviciul Permise și Înmatriculări Neamț și este acuzat de trei infracțiuni de trafic de influență și patru de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit bani ca să intervină pe lângă examinatorii din subordine, pentru ca anumiți candidați să promoveze proba practică. E suspectat și că ar fi luat bani pentru a programa cu prioritate unii candidați la examen. Gabur a fost reținut, apoi plasat sub control judiciar.

Distribuie articolul