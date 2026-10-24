Șpagă pentru permis în Neamț. Fostul șef al Serviciului Permise și Înmatriculări, acuzat de luare de mită și trafic de influență

Procurorii DNA Bacău au pus în mișcare acțiunea penală împotriva comisarului-șef Lucian-Nicolae Gabur, recent pensionat. Acesta a condus Serviciul Permise și Înmatriculări Neamț și este acuzat de trei infracțiuni de trafic de influență și patru de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit bani ca să intervină pe lângă examinatorii din subordine, pentru ca anumiți candidați să promoveze proba practică. E suspectat și că ar fi luat bani pentru a programa cu prioritate unii candidați la examen. Gabur a fost reținut, apoi plasat sub control judiciar.
După ce a fost reținut pentru 24 de ore, fostul șef al instituției a fost plasat, vineri, 23 octombrie, sub control judiciar pe cauțiune, pentru o perioadă de 60 de zile, având obligația de a depune 50.000 de lei până la 30 octombrie. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, procurorii au descoperit și ridicat 10.500 de euro, în vederea instituirii sechestrului. Ancheta DNA Bacău vizează și alte persoane, cercetările fiind în desfășurare.
Redăm integral comunicatul transmis de Direcția Națională Anticorupție:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 23 octombrie 2026, față de inculpatul GABUR LUCIAN-NICOLAE, la data faptelor șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Neamț, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență (3 infracțiuni) și luare de mită (4 infracțiuni).
Inculpatul are obligația de a depune până la data de 30 octombrie 2026 o cauțiune în cuantum de 50.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.
Anterior, în cauză, inculpatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 22 octombrie 2026, ora 15:00.
Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada mai – septembrie 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae, în calitatea menționată anterior, ar fi primit de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 400 de euro și 3.500 de lei, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra examinatorilor din subordinea sa, pentru a-i determina pe aceștia să declare admiși, la probele practice pentru obținerea permisului de conducere, candidați indicați de persoanele respective. În perioada aprilie – august 2026, inculpatul Gabur Lucian-Nicolae ar fi primit de la o persoană sume de bani cuprinse între 200 de lei și 100 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pentru programarea cu prioritate și într-un termen mai scurt a unor candidați la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu se deplaseze în sediul S.P.C.R.P.C.Î.V. Neamț și să nu desfășoare, în calitate de funcționar public, activități de niciun fel în legătură cu obținerea permiselor de conducere sau înmatricularea vehiculelor.
Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
În urma percheziției efectuate la data de 22 octombrie 2026 la domiciliul inculpatului Gabur Lucian-Nicolae a fost identificată suma de 10.500 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.
Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacău, precum și al lucrătorilor din cadrul Biroului Operațiuni Speciale Bacău.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.