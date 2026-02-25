Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Un bărbat din Buhuși, județul Bacău, a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat fosta iubită și un prieten cu o armă albă, crezând că cei doi ar avea o relație amoroasă.
Un bărbat din Buhuși, județul Bacău, a fost reținut pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat fosta iubită și un prieten cu o armă albă, crezând că cei doi ar avea o relație amoroasă.
Victimele, o femeie de 29 de ani și un bărbat de 34 de ani, au suferit multiple răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul s-a petrecut seara, când suspectul și fosta sa parteneră au mers în vizită la prietenul acesteia. La un moment dat, tânărul s-a dus la toaletă, iar la întoarcere s-a năpustit asupra celor doi cu un cuțit.
După atac, agresorul a fugit din apartament, însă bărbatul rănit a cerut ajutor unei patrule de poliție aflate în zonă. Forțele de ordine au reușit să-l prindă și să-l rețină pe agresor, care, potrivit anchetatorilor, credea că fosta sa iubită încă îl iubește și s-ar fi simțit trădat când i-a văzut îmbrățișându-se cu prietenul său.
Și femeia rănită a susținut în fața anchetatorilor că nu s-a apropiat de gazdă și că totul a fost doar în mintea suspectului. Agresorul a fost arestat preventiv, pentru tentativă de omor calificat.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele atacului și riscurile pentru comunitate.
Citește și:
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News