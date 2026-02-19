TÂRGU OCNA – Comemorarea deținuților politici din perioada comunistă

Comemorarea deținuților politici care au suferit în temnițele regimului comunist a avut loc marți, 18 februarie, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Târgu Ocna, începând cu ora 9.00. Manifestarea s-a desfășurat exclusiv în cadru religios, într-un format diferit față de anii anteriori.

Programul religios a inclus citirea Acatistului Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, urmată de o slujbă de pomenire pentru cei care au îndurat detenția, persecuția și moartea în închisorile și lagărele comuniste din România. Evenimentul s-a desfășurat în interiorul lăcașului de cult, fără manifestări publice în exteriorul bisericii.

După slujbă, participanții au format un culoar de reculegere până la osuarul unde se află rămășițele celor deshumați din gropile comune, unde au fost aprinse candele în semn de omagiu.

În cadrul momentului comemorativ, protopopul de Onești, Nicolae Zaharia, a transmis un mesaj axat pe dimensiunea spirituală a evenimentului, subliniind că pomenirea martirilor creștini din temnițele comuniste reprezintă „un act de conștiință, nu un gest politic”, menit să păstreze vie memoria suferinței și a demnității celor persecutați pentru credință și convingeri.

Reprezentanții bisericii au precizat că manifestarea s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim Băcăuanul, iar orice alte acțiuni organizate în afara programului religios anunțat nu au avut avizul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului sau al Protopopiatului Onești.