Advertising
Actualitate· 2 min citire
Trafic închis pe Centura Bacău până la sfârșitul lunii august. Rute ocolitoare pentru șoferii care merg spre Suceava, Vaslui și Piatra Neamț
Centură Bacău / Foto: Facebook
Publicat13 iul. 2026, 11:28
SursăRealitatea.Net
Șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru restricții importante de trafic. Circulația pe Centura Bacău va fi închisă în perioada 15 iulie – 31 august, pentru lucrări de racordare la noul tronson al Autostrăzii A7, iar autoritățile au stabilit mai multe rute alternative.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:12Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în șase județe din țară, până marți dimineață
- 11:24 Mare atenție, șoferi. Restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei A7, începând de luni, din cauza unor lucrări
- 10:41A început admiterea la liceu! Zile decisive pentru mii de elevi: „O opțiune greșită poate schimba repartizarea”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News