Trump Organization vizează un proiect imobiliar lângă Pata Rât, la Cluj-Napoca

Compania familiei Donald Trump analizează o investiție surprinzătoare în România, mai exact în apropiere de Cluj-Napoca, unde ar putea fi dezvoltate apartamente de lux și un teren de golf.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, proiectul ar urma să fie amplasat în zona Pata Rât, lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune și în apropierea unei foste gropi de deșeuri medicale.

Inițiativa, care nu a fost încă anunțată oficial, ar relansa un proiect imobiliar mai vechi, blocat anterior din cauza unor probleme legate de corupție.

Zona vizată se află și în apropierea unei comunități vulnerabile, unde familii de romi trăiesc de ani de zile în condiții precare, în vecinătatea deșeurilor toxice.

Acest posibil proiect marchează o nouă etapă în extinderea globală a brandului Trump, care a fost asociat în mod tradițional cu destinații de lux precum Manhattan sau insule exotice.

Spre deosebire de primul mandat prezidențial, când compania evita noi acorduri internaționale, în prezent afacerile familiei par să profite din nou de notorietatea numelui Trump pentru a se extinde pe piețe noi, inclusiv în Europa de Est.