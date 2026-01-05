Trump reia ameninţarea la adresa Iranului, pe fondul creşterii numărului de decese în protestele de stradă

Uniunea Europeană a declarat că este „îngrijorată” de informațiile privind decesele

Preşedintele Statelor Unite a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că republica islamică va fi „lovită foarte dur” în cazul în care forţele de securitate vor ucide manifestanţi.

Republica islamică a devenit în ultimele zile scena unor ample proteste de stradă.

Aflat la bordul Air Force One, liderul de la Casa Albă a spus că administraţia sa urmăreşte îndeaproape evoluţia situaţiei din Iran.

Donald Trump a evocat precedentele represiunii violente, avertizând că Washingtonul ar putea reacţiona ferm dacă autorităţile iraniene recurg din nou la folosirea forţei letale împotriva civililor.

Manifestațiile au început la 28 decembrie, la Teheran, unde comercianţi au închis magazinele în semn de protest faţă de hiperinflaţie şi deteriorarea severă a condiţiilor economice.

Mişcarea s-a extins ulterior şi a căpătat o dimensiune politică, participanţii exprimând nemulţumiri legate de guvernare şi de direcţia generală a ţării.

Potrivit unor surse oficiale iraniene, cel puţin 12 persoane, inclusiv membri ai forţelor de securitate, şi-au pierdut viaţa în confruntările din ultimele zile.

Autorităţile de la Teheran nu au oferit detalii suplimentare privind circumstanţele deceselor.

Actualele manifestaţii sunt considerate cele mai importante de la valul de proteste din 2022, declanşate după moartea în detenţie a tinerei Mahsa Amini, arestată de poliţia moralităţii pentru presupuse încălcări ale codului vestimentar. Comparativ cu acele evenimente, contestarea actuală are, însă, o amploare mai redusă şi este concentrată în principal în zone urbane.

Săptămâna trecută, șeful diplomației iraniene spunea că forțele armate ale țării sunt în stare de alertă și „știu exact unde să lovească” în eventualitatea unui atac.

„Având în vedere că președintele Trump a desfășurat Garda Națională pe teritoriul SUA, ar trebui mai mult ca oricine să știe că atacurile criminale asupra proprietății publice nu pot fi tolerate”, a scris Abbas Araghchi pe platforma X.

Iranul va „respinge ferm orice ingerință în afacerile sale interne”, a adăugat el.

Sâmbătă, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a adresat protestelor, afirmând că „turbulenții trebuie puși la punct”. El a spus că protestul inițial al comercianților, nemulțumiți de prăbușirea cursului de schimb al monedei naționale, a fost „legitim”, însă a susținut că persoane „provocate de dușman” profită de situație pentru a scanda sloganuri anti-guvernamentale.

Uniunea Europeană a declarat că este „îngrijorată” de informațiile privind decesele și a cerut Teheranului să dea dovadă de „maximă reținere” față de protestatari, respectând totodată dreptul acestora la „libertatea de exprimare, asociere și întrunire pașnică”.