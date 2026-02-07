Trump, termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor

Statele Unite doresc o soluționare pașnică a războiului până la începutul verii

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite doresc o soluționare pașnică a războiului până la începutul verii, în ciuda faptului că rundele repetate de negocieri din Miami sau Abu Dhabai nu au reușit să ajungă la un acord privind problemele teritoriale și garanțiile de securitate, relatează CNN.

În declarațiile făcute reporterilor, publicate sâmbătă de biroul său, Zelenski a spus că SUA au propus o nouă rundă de negocieri între Ucraina și Rusia. Acestea vor avea loc la Miami peste o săptămână.

„Ei spun că vor să rezolve totul până în iunie”, a declarat Zelensky, sâmbătă. „Și vor face tot posibilul pentru a pune capăt războiului. Ei vor un calendar clar al evenimentelor.”

„Dacă rușii sunt cu adevărat pregătiți să pună capăt războiului, atunci este foarte important să se stabilească un termen limită”, a adăugat el.

Zelensky a declarat că Washingtonul a propus ca delegațiile ucrainene și ruse să se întâlnească în Statele Unite, probabil la Miami, peste o săptămână. „Ne-am confirmat participarea.”

În ultimele luni, Kremlinul a insistat ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas, aproximativ un sfert din aceasta fiind încă controlată de forțele ucrainene. Ucraina, deși presată de Statele Unite, a refuzat să cedeze teritoriul.

Declarațiile lui Zelensky vin după ce Rusia a lansat un alt atac de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, mai multe regiuni fiind ținta a sute de drone și rachete în cursul nopții.