Variații mari de temperatură în decembrie: răcire accentuată după data de 18. Cum va fi vremea de Crăciun, pe regiuni

Luna decembrie a debutat cu temperaturi neobișnuit de ridicate, însă după data de 18 vremea se va schimba radical, potrivit realitatea.net.

După câteva zile mai calde decât normalul perioadei, vremea se schimbă radical. ANM anunță o răcire accentuată și precipitații în majoritatea regiunilor țării spre finalul intervalului 8-21 decembrie, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni.

În Banat, intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile, tendința va fi de încălzire, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 9 - 10 grade în prima zi, până spre 13 - 14 grade, în 10 decembrie. După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8 - 10 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult. Media temperaturilor minime se va menține la 2 - 3 grade până în 12 decembrie, va scădea la zero grade - un grad, spre mijlocul lunii decembrie, iar spre finalul intervalului, cel mai probabil vor fi valori în jurul a zero grade. Probabilitatea de a avea precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie. Până atunci, doar cu totul izolat, vor fi ploi slabe sau burniță și asociată cu nebulozitatea stratiformă.

În Crișana , perioada următoare va fi caracterizată de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile, tendința va fi de încălzire ușoară, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 8 - 9 grade, până spre 12 - 13 grade, pe data de 10 decembrie. Ulterior, se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8 - 9 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult. Media temperaturilor minime se va menține la 2 - 3 grade, până în 12 decembrie, apoi va scădea spre zero grade. Probabilitatea de a avea precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după 18 decembrie, iar până atunci, izolat, vor fi ploi slabe sau burniță, asociată cu nebulozitate accentuată.

În Transilvania , intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi de 7 - 8 grade, va crește ușor, în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, după care se va reveni la o medie zilnică de 7 - 8 grade. Spre finalul intervalului de anticipație, incertitudinea crește foarte mult, iar o posibilă răcire ar putea să apară după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menține la un grad, cel mult doua grade, până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative - valori în general cuprinse între -3 și zero grade. Probabilitatea de a avea un episod cu precipitații pe arii mai extinse va fi în creștere după data de 18 decembrie. Până la acel moment, cu totul izolat, îndeosebi în prima săptămână, se vor semnala ploi slabe sau burniță și nebulozitate ridicată.

În Maramureș , luni și marți (8 și 9 decembrie), media temperaturilor maxime va fi 8 grade, va crește ușor în 10 și 11 decembrie, când sunt estimate și valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7 - 8 grade. Spre finalul intervalului, ar fi posibilă o scădere a temperaturilor maxime, iar media temperaturilor minime se va menține la valori de 2 - 3 grade, până în 12 decembrie, ulterior fiind estimate valori preponderent negative, în general de -1 și zero grade. Ploi slabe și burniță vor mai fi în perioada 8 - 13 decembrie, însă probabilitatea de apariție a precipitațiilor pe arii mai extinse va fi în creștere după ziua de 18 decembrie.

În Moldova , în primele două zile din intervalul de referință, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 7 grade, destul de apropiată de normalul climatologic, însă o încălzire a vremii se va produce în 10, 11 și 12 decembrie (îndeosebi în zona de deal), când media regională a maximelor va tinde spre 10 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne în medie de 6 - 8 grade, însă spre finalul intervalului de anticipație (după 20 decembrie) ar fi posibil un proces de răcire, ce ar implica temperaturi mai scăzute. Temperaturile minime în general se vor situa în jurul a zero grade, cu excepția perioadei 10 - 12 decembrie, când acestea se vor încadra între două și patru grade. Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi pe arii restrânse în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare după 18 decembrie.

În Dobrogea , la începutul perioadei analizate, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 8 grade, apropiată de normalul climatologic. O încălzire a vremii se va produce în zilele de 10 și 11 decembrie, când media regională a maximelor va tinde spre 10 - 11 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne ce se vor menține peste 8 - 9 grade în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile minime, cu mici variații de la un interval la altul vor prezenta o medie cuprinsă în ecartul 2 - 4 grade, o scădere de temperatură, atât la valorile minime, cât și la maxime fiind posibilă după 20 decembrie. Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 - 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitații ar putea să apară după 19 decembrie, iar probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere și în ultimele zile de anticipație.

În Muntenia, î n primele două zile, pe fond de nebulozitate, media temperaturilor maxime nu va depăși 7 - 8 grade, însă o încălzire a vremii se va produce în special în zonele de deal pe 10, 11 și 12 decembrie, astfel încât media pe întreaga regiune va urca la 10 - 11 grade. După aceste zile mai calde în zonele deluroase, vor urma valori termice diurne cu alternanțe de la un interval la altul, dar în general, media se va menține la 8 - 9 grade. Media temperaturilor minime va fi de la un grad la două grade în cea mai mare parte a intervalului, ceea ce înseamnă că sunt posibile și valori termice negative, mai probabile și pe arii mai extinse la mijlocul lunii decembrie și după data de 20 decembrie. Precipitații slabe (burniță sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 - 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitații ar putea să apară după 19 decembrie (probabilitate de apariția a precipitațiilor în creștere în ultimele zile de anticipație).

În Oltenia , intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale în toată perioada. Astfel, cele mai ridicate valori sunt estimate în zilele de 10, 11 și 12 decembrie, când media maximelor va urca la 11 - 12 grade, însă această medie va rezulta din maxime de temperatură de până la 14 - 15 grade în dealurile subcarpatice și de numai 6 - 8 grade în zonele cu ceață. După această dată se va răci ușor, însă prezenta estimare indică și pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8 - 9 grade, cu mențiunea că spre finalul intervalului de anticipație incertitudinea crește foarte mult, iar o tendință de răcire ar fi după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menține ușor pozitivă (între un grad și doua grade), până în 12 decembrie și va scădea la valori în jurul a zero grade în restul perioadei. Probabilitatea de a avea precipitații va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului, cu excepția ultimelor zile (19 - 21 decembrie), când ar fi posibil un episod cu precipitații.

La munte , încălzirea vremii se va resimți încă din primele zile ale săptămânii, astfel că, de la o medie a temperaturilor maxime de 3 - 4 grade, se va ajunge la valori de 8 - 10 grade, în perioada 10 - 15 decembrie, cu mult peste normalul climatologic specific acestei date. Ulterior, se va semnala o răcire treptată a vremii, până spre o medie a maximelor de cel mult două grade, la finalul intervalului de anticipație. Temperaturile minime vor fi preponderent negative, cu excepția perioadei 10 - 14 decembrie, când media acestora va urca până la un grad. Precipitații slabe (burniță, ploaie sau lapoviță) vor fi pe arii restrânse, în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitații pe arii mai extinse va fi mai mare după ziua de 18 decembrie.