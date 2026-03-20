Vot final pe proiectul de buget, după 4 zile de scandal

După 4 zile de scandal, parlamentarii votează astăzi bugetul. Proiectul lui Ilie Bolojan riscă să pice la Curtea Constituțională după ce a tăiat din banii câștigați de magistrați în instanță și din banii procurorilor ca să dea la primari. Tensiunile riscă să rupă coaliția, iar la partide au loc sedinte paralele.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că, după adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, Guvernul ar trebui să se ocupe de măsuri care să reducă impactul creșterii prețului la carburant.



Grindeanu a fost întrebat care vor fi măsurile de sprijin pentru români, pentru a ține în frâu prețul motorinei care ar putea să depășească 12 lei în acest weekend și a afirmat că se așteaptă ca după votarea bugetului "Guvernul să se ocupe de acest lucru, și din punct de vedere al Ministerului Energiei și din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, fiindcă de fapt astea sunt lucrurile importante".