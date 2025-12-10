Actualitate· 1 min citire
Vremea 10 decembrie. Ceață densă și burniță în multe zone: temperaturi peste normal cu maxime de până la 16°C
10 dec. 2025, 09:42
Actualizat: 10 dec. 2025, 09:42
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit
Astăzi, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit, cu nebulozitate joasă și ceață persistente în regiunile extracarpatice, unde trecător va apărea burniță sau ploi slabe. În rest, cerul va avea înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 16 grade.
În Capitală, dimineaţa va fi nebulozitatea joasã şi posibil ceaţã asociatã cu burniţã, iar în restul intervalului cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã, mai mare decât cea climatologic specificã datei va fi de 9...10 grade.
La munte, cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare ziua, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zona Carpaţilor de Curburã.
Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele climatologic specifice datei.
