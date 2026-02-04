Actualitate· 2 min citire

Zaporojie, sub atac: doi morți și 11 răniți în urma loviturii unei drone rusești

4 feb. 2026, 09:01
Actualizat: 4 feb. 2026, 09:01
Un nou atac nocturn al Rusiei asupra unor obiective civile

Două persoane au murit, iar alte unsprezece - printre care trei copii - au fost rănite în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localității Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.

UPDATE 8:10 - Trump: „Putin și‑a ținut cuvântul” după noul atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în fața jurnaliștilor de la Casa Albă că Vladimir Putin „și‑a ținut cuvântul” în privința unei pauze temporare a atacurilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Trump a afirmat că încetarea loviturilor fusese convenită „de duminică până duminică”, iar reluarea bombardamentelor după expirarea termenului ar demonstra, în opinia sa, că liderul de la Kremlin a respectat înțelegerea.

Reluarea atacurilor a coincis cu un val de frig extrem, cu temperaturi care au coborât sub –20°C, context în care Rusia a lansat unul dintre cele mai ample bombardamente ale iernii.

UPDATE 7:00  - Un nou atac nocturn al Rusiei asupra unor obiective civile

”La acest moment, unsprezece persoane, între care trei copii, au solicitat asistenţă medicală”, a transmis Fedorov într-un anunț pe Telegram.

Potrivit şefului Administraţiei Militare Regionale din Zaporojie, medicii au diagnosticat victimele cu răni de la şrapnel, leziuni şi contuzii la cap. Toţi răniţii primesc asistenţa medicală necesară, a arătat oficialul.

Relatările anterioare arătau că o dronă rusească a lovit în apropierea unei zone comerciale din districtul Khortytskyi al oraşului. Un băiat şi o fată de 18 ani au murit pe loc. Printre cei răniţi se află trei copii, inclusiv o fată de 15 ani care a fost dusă la spital în stare gravă.

